"Я просто очень рад за него. Не многие русские тренеры и игроки так рискуют, а он ещё и новый язык выучил и сейчас неплохо идет в Голландии с "Витессом".
Бывало ли что Черчесов говорил со мной или Раушем по-немецки? Нет, он с первого дня сказал: "Мы в сборной России и говорим только по-русски". Разве что иногда он при всех говорит немецкие слова. Например, "Guten Appetit!", – приводит слова Нойштедтера VTBRussia.
Роман Нойштедтер – о работе Слуцкого в Европе: не многие так рискуют, а он ещё и новый язык выучил
Полузащитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер высоко оценил стремление тренера Леонида Слуцкого поработать в Европе.
Фото: globallookpress.com
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