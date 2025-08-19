"Спасибо за всё, Самоха", — говорится в сообщении.
Красно-белые объявили о трансфере Самошникова во вторник, 19 августа. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано на три года. В составе команды он будет выступать под 14-м номером. Самошников играл в "Локомотиве" с лета 2023 года. За это время он выступил в 70 матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.
"Локомотив" впервые обратился к Самошникову после его перехода в "Спартак"
Пресс-служба "Локомотива" опубликовала обращение к защитнику Илье Самошникову в связи с его переходом в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"