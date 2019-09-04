» » Денис Глушаков: агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч "Тосно"

Денис Глушаков: агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч "Тосно"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за "Ахмат", рассказал, что после поражения в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 "Тосно" агенты пытались убедить тогда ещё главного тренера красно-белых Массимо Карреру в том, что он сдал матч.
Фото: ФК "Ахмат"
"У меня есть информация, что агенты пытались убедить его, что Глушаков сдал матч. Говорят, Массимо даже у штаба спрашивал: "Как вы думаете, это правда?". Думаю, что сам Массимо в это не верил, потому что играл в футбол. Правда, на него в это время уже огромное влияние оказывали Трабукки и Гурцкая, использовали его как пешку, поэтому Каррера в то время сам решения уже не принимал. Когда мы приходили с вопросом, он брал всегда паузу, звонил своим агентам — и только после отвечал.

Мы все видим результат, и он не случаен. Был создан такой фон, шли вбросы, поливание грязью, а определённые люди это подогревали. Есть же фотография: там и Кафельников, и Крупский, который во время подписания контракта был с Трабукки и Гурцкая.

Я говорил, что идёт развал команды. И разве был не прав? Чем всё закончилось для "Спартака", того же Карреры и меня самого? Зато Трабукки и Гурцкая ходили, всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли. Это вообще любимый метод этих людей", — рассказал Глушаков "Чемпионату".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Москва Тосно Глушаков Каррера Трабукки Гурцкая
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Голкипер "Динамо" Антон Шунин вернулся к тренировкам на поле
Денис Глушаков: агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч "Тосно" 1
Наставник сборной Коста-Рики подал в отставку: не знал, что быть тренером в этой команде так скучно
Президент ФИФА Инфантино готов вложить в детский спорт Приморья около 5 миллионов долларов
Денис Глушаков раскрыл детали того, как Массимо Каррера стал главным тренером "Спартака" 5
Зелимхан Бакаев: есть вера в свои силы, в то, что я могу выйти и защитить честь страны 1
Наставник "Ювентуса" Сарри в скором времени возобновит работу после лечения от пневмонии
Златан Ибрагимович вошёл в сборную недели MLS
Игрокам "Шинника" и "Авангарда" присвоены звания "Мастер спорта России" 1
Защитник "Астон Виллы" Мингс: Терри – пример футболиста, который добился всего
Источник: самые большие премиальные в РПЛ за победу – у "Зенита", "Ростова" и "Оренбурга" 8
Тимур Гурцкая: желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне Карреры 1
"Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей
Диего Форлан оценил шансы "Атлетико" в борьбе с "Реалом" и "Барселоной"
Хет-трик форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию 10
"Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом
Луи Ван Гал: в "Барселоне" не используют талант де Йонга
Денис Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами 16
Жену Янсена попросили покинуть стадион во время матча чемпионата Ирана 1
Фанат "Рейнджерс" поиздевался над сестрой капитана "Селтика". Она умерла от рака в 2008-м
Денис Глушаков: "Ростов" интересовался мной, когда размышлял о том, оставить ли Еременко
Алан Дзагоев: рад, что в Кубке выпала именно "Алания". Для меня это повод лишний раз съездить домой
Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены
Роман Зобнин: кто в Европе отдаст за меня большие деньги? Никто 9
Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ
Пако Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире
У игрока "Халла" диагностировали рак кишечника
Алексис Санчес: мне осталось играть еще 5-6 лет в Европе
Роман Орещук: мама Филиппа переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят 1
Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку 3
Все новости