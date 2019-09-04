Денис Глушаков: агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч "Тосно"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за "Ахмат", рассказал, что после поражения в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 "Тосно" агенты пытались убедить тогда ещё главного тренера красно-белых Массимо Карреру в том, что он сдал матч.

Фото: ФК "Ахмат"