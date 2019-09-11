Бывшая жена Тимощука хочет отсудить у него 5 элитных квартир и капиталы в Газпромбанке

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук стал ответчиком по искам бывшей супруги. Надежда Навроцкая просит петербургские суды о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов.Она просит признать совместно нажитыми 5 объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. Также Надежда просит взыскать половину денежных средств тренера "Зенита" на счетах в Газпромбанке.Иск о взыскании алиментов Надежда подала в 151-й судебный участок Петроградского района. Она просит удерживать треть ежемесячных доходов Тимощука в пользу двух несовершеннолетних детей. В 2010 году у пары родились дочери-близнецы.В исковом заявлении Надежды указано, что она неоднократно обращалась к Анатолию с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ. Сумму задолженности она тоже не знает, так как не осведомлена о реальных доходах Тимощука.