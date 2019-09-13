Константин Генич: "Зениту" хватит класса, чтобы добиться успеха в матче с тульским "Арсеналом"

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на исход матча 9-го тура РПЛ, в котором встретятся "Зенит" и тульский "Арсенал". Матч состоится сегодня, 13 сентября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Фото: РИА Новости / Михаил Докудовский