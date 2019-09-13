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Константин Генич: "Зениту" хватит класса, чтобы добиться успеха в матче с тульским "Арсеналом"

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на исход матча 9-го тура РПЛ, в котором встретятся "Зенит" и тульский "Арсенал". Матч состоится сегодня, 13 сентября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Фото: РИА Новости / Михаил Докудовский
"Так исторически складывается, что эти команды в Туле играют очень результативно и ярко, а матчи в Петербурге получаются менее событийными. Понятно, что, наверное, "Зенит" сейчас мыслями в Лионе, и приоритетная цель — успешно стартовать в еврокубках, да еще на таком сложном выезде. "Зенит" оставляет вопросы по качеству и содержанию игры, но не оставляет вопросов по результатам. 17 очков — это великолепно, важнейшая победа над "Спартаком" в Москве — это замечательно, причем эта победа — очень правильная со структурной точки зрения. Когда надо было, Питер забил, а когда надо — оборонялся, и делал это достаточно убедительно.

У себя дома "Зенит" пока выглядит не очень убедительно. В Петербурге было сыграно три матча: хозяева оказались сильнее "Тамбова" (2:1) и два раза сыграли вничью — с "Краснодаром" (1:1) и "Ахматом" (0:0). Переключаться со сборной на клубные дела — достаточно сложно, потому что футболисты только приезжают, и вновь нужно восстанавливать тренировочный процесс. Поэтому с "Арсеналом" будет очень непросто.

Отталкиваясь от того, что у хозяев есть проблемы с содержанием игры, а "Арсенал" знает слабые стороны "Зенита" и будет играть плотно, тесно, глубоко, рассчитывая на контратаки, полагаю, что много голов в этом матче быть не должно. Но чтобы отправиться с хорошим настроением во Францию, "Зениту" необходимо побеждать. Думаю, за счет индивидуального мастерства игроков — Дзюбы, Азмуна, Ерохина — хозяевам хватит класса, чтобы добиться успеха в не очень результативном матче. Прогноз — 2:0 в пользу "Зенита", - приводит слова Генича сайт "Матч ТВ".


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Теги: Генич Зенит Арсенал Тула
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