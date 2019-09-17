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Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Безумие с Паком, судами и колонией позади

Футболисты уже фотографируются для социальных сетей и ползут футбольные слухи: Мамаев будто бы продолжит карьеру в Турции, а Кокорин отправится в «Сочи». Правда, и в этот раз не обошлось без скандала


6 сентября стало известно, что Кокориных и Мамаева отпустят раньше вынесенного судом срока – по УДО. Ещё 11 дней футболисты и младший брат форварда «Зенита» находились в колонии. Сегодня, спустя почти год после устроенного ими в Москве, они были освобождены.

Не освободили только друга футболистов Протасовицкого. Решат, отпускать ли его условно-досрочно вслед за более известными участниками прошлогоднего происшествия, только 24 сентября. Василий Уткин по этому поводу уже высказался: «Это беспредел и скотство»

В случае с Кокориным и Мамаевым опять не обошлось без неприятностей. Отчим Кокорина, подъехавший к воротам колонии, решился отъехать подальше от журналистов, обступивших автомобиль – и проехал корреспонденту «Life» по ноге. Прибывший сотрудник ДПС провел беседу с Логиновым (задерживать его не стали), а за пострадавшим приехала скорая помощь.


Игроки ни с кем общаться не стали. Молча сели в машину и уехали. Точно так же в старые-добрые времена Кокорин и Мамаев игнорировали журналистов в микст-зонах. Видимо, всё потихоньку возвращается на круги своя.

Вскоре пошли реакции. Сначала жена Мамаева в инстаграме опубликовала свежую фотографию игроков.

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Мать братьев Кокориных написала в социальных сетях:

- Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!


Кирилл Кокорин так же не стал молчать. Поблагодарил всех за поддержку в сториз.


И моментально подъехали удивительные инсайды. Тренер Александр Петренко, судивший матчи Кокорина и Мамаева в колонии (!!!) поделился:

- Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи».

Пашу хочет «Галатасарай». Не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО, - сказал Петренко.

Адвокат Мамаев уже пояснил:

- Насколько мне известно, каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы РФ там нет. Соответственно, эти ограничения могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например, службой судебных приставов.

В данном случае по постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки, - приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

Турция (если это всё не выдумки, конечно) неплохой вариант для Мамаева: «Краснодар», судя по всему, не собирается с ним церемониться. Это означает, что до зимы он футбольной работы в России не найдёт. Да и в другой стране будет поспокойнее - не будет такого внимания.

Кокорину в этом плане гораздо легче. «Зенит» уже объявил:

- Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды, - опубликовала пресс-служба.

Главное теперь – не ехать праздновать освобождение вместе. От греха подальше.

Фото: Евгений Марков, Sports.ru; РИА Новости/Илья Питалев


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Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар Галатасарай
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