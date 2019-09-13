"Мы все так или иначе хайпанули на истории Кокорина и Мамаева. Хайпанули-хайпанули, если называть этим словом объективно получившийся результат, а не намерения. Мы не сошлись в том, чего в этом деле больше - справедливости или абсурда, и если абсурда, то какого - смешного или мрачного, но сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего.
Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвертого, Протасовицкого - нет. Мало того, ему пока отказали в УДО.
То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика "зажрались", "края потеряли", "опозорили честь (флага, спорта, сборной" - то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорей всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае - вот его и продержат дольше всех.
Коллеги журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самый страшный - это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели.
Трое выходят. Остается один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду - там клейма ставить давно негде. Но мы-то? Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени.
Происходит скотство.
Протасовицкому - свободу", - написал Уткин.
Василий Уткин: сейчас в истории с Мамаевым и Кокориным наступило время беспредела. Происходит скотство
Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался о решении освободить по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу 17 сентября. При этом Уткин указал на некоторые детали дела, которые мало интересуют общественность.
Фото: News.ru
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