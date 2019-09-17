Полузащитник "Балтики" Младен Кашчелан высказался о главном тренере "Тамбова" Александре Григоряне.
"Для меня это характеристика слабаков — тех, кто не может говорить прямо в глаза. Это человек, который показал свое истинное лицо, не люблю таких людей. Кстати, после того матча он меня просил, чтобы его не убирали из команды.
Мог ли я повлиять на это? Конечно. И подобное было не однажды. После матча с "Факелом" Григорян просил меня и еще пару опытных футболистов поговорить с руководством, чтобы с него сняли давление, ведь перед ним стояла четкая задача занять первое место. Конечно, мы это сделали: нам был нужен результат и спокойная обстановка.
А то, что он потом заявил, очень некрасиво. Можно вспомнить и то, как мне сообщили, что я не нужен. Опять же, узнал об этом не напрямую от Григоряна. Он отправил кому-то в клубе голосовое сообщение, а тот человек переправил мне", - цитирует Кашчелана "Большой спорт".
Младен Кашчелан: Григорян - из категории слабаков, которые не могут сказать прямо в глаза
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