Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Самедов признался, что не обсуждает неудачи команды с бывшими одноклубниками.
"Ну грустно, что тут сказать, хочется верить, что скоро "Спартак" встанет на победные рельсы.
Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек и все. И то мы обходим стороной игровые темы. Ребятам нелегко, поэтому я не интересуюсь", — цитирует Самедова "РБК".
Александр Самедов признался, что не обсуждает игровые темы с бывшими партнерами по "Спартаку"
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