Снова пять, но уже на двоих. ЦСКА так провёл первый тайм, что «Краснодару» не помогло даже чудо – дубль Берга

Тур, в котором забивали все, кто мог, а особенно те, кто ранее не мог, завершился многогранной и зрелищной битвой.

Фото: twitter.com/pfc_cska

Помоги Михалычу собрать состав на #ЦСКАкраснодар



Ждём вас дома, на ВЭБ Арене, в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок ??



? https://t.co/BFNV0PjI8H pic.twitter.com/8tFQGarR8W — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 21, 2019

После еврокубковых позоров у Гончаренко и Мусаева были поводы для широкой ротации, но возможности проводить её у тренеров разные. Тем не менее, у ЦСКА старт изменился на 4 позиции – кстати успели восстановиться Шарлия (вместо дисквалифицированного Магнуссона) и Сигурдссон, также вернулись в состав Чалов и Ахметов.У «Краснодара» больничные массово заканчивались ещё во время перерыва на сборные, так что выбор был пошире (правда, сужала его дисквалификация Вильены). Гости сменили больше половины состава (но почему-то не Сафонова): с первых минут начали игру Фьолусон, Скопинцев, Стоцкий, Уткин, Ари и Кайо (он существует!)Перемен было достаточно и у тех, и у других, но если ЦСКА вернулся к когда-то работавшим вариантам основы («зелёной» была только линия защиты), то «Краснодар» вышел в совершенно новом несыгранном сочетании. С Кайо без игровой практики и паса, молодым Уткиным и Олссоном, по уровню которого мы давно многое поняли, выходить из-под мощного прессинга супермотивированной команды тяжело. Это и не получалось.У высокого прессинга ЦСКА была ещё одна причина, как раз в линии обороны. Фернандеса по первому тайму защитником никак было не назвать, так в тылах у ЦСКА играли два молодых парня и только привыкающий к уровню РПЛ Шарлия, да ещё Кучаев слева исполнял латераля. Можно ли полагаться на такую бригаду и позволять её нагружать? Ответ «армейцы» явили в начале встречи.Но надо отметить, что голевой разгул не связан с мощным началом хозяев напрямую: в дебюте-то краснодарцы как раз выдержали и не допустили моментов. Беды начались во второй половине тайма, когда «Краснодар» начал отодвигать игру, а Олссон даже вывел Ари 1 на 1 с Акинфеевым. Забей бразилец, который на деле не забрался в офсайд – мы бы говорили о совсем другой игре.Два ключевых момента видеоарбитры Казарцев и Вилков трактовали в пользу ЦСКА: они сказали Безбородову не идти смотреть повтор фола Ахметова и посоветовали главному подойти к телевизору в эпизоде с неназначенным изначально пенальти. Оба решения выглядели логичными и обоснованными, но болельщики «Краснодара» и хэйтеры ЦСКА, конечно, найдут, с чем тут поспорить и где разыскать предвзятость.Ладно хоть в падении Шарлии в начале второго тайма не углядели криминала, хотя и в контакте Дивеева с Бергом – тоже. Последовательно, но смотрели сегодня всё, что очень не понравилось бывшему арбитру, а ныне ТВ-эксперту Игорю Федотову.Получив довольно фартовый пенальти, команда Гончаренко распорядилась им шикарно. Во-первых, Влашич его забил, хотя в прошлом туре у Чалова с этим возникли трудности. Во-вторых, после отбора Ахметова Никола разогнал быструю атаку, а Чалов шикарно её, не таившую особой опасности, завершил. В-третьих, прострел Чалова привёл к удару Кучаева и добиванию Влашича – парочка, тащившая ЦСКА в прошлом году, наконец вспомнила былые времена.





Этот безумный, безумный тур!



Раз уж в эти выходные забили Мелкадзе, Заболотный и даже московское «Динамо», то очевидной была мысль о возможном голе Маркуса Берга. Правда, задача у шведа была посложнее: ему дали только тайм – Мусаев двойной заменой в перерыве перешёл на игру в 2 форварда. И всё же рискнули бы вы поставить деньги на мяч шведа, если видели его игру за «Краснодар», даже в таком туре?



Вот и защитники ЦСКА не верили, оставив габаритного форварда соперника в одиночестве на стандарте. Берга можно, думали они… «Краснодар» никогда не забивает с угловых, думали они… Жаль не могли они услышать Константина Генича, который в начале тайма предположил именно дубль Берга!



Его Маркус и оформил красивейшим ударом, за который не предъявишь никому – ни Дивееву, максимально осложнившему удар, ни Акинфееву. ЦСКА потратил очень много сил на прессинг в первом тайме, потому просел, получил тяжелейшие психологические удары от Берга и уже не мог заиграть как прежде.







На сегодня хватит



У «Краснодара» оставалась куча времени, чтобы сравнять счёт, команда владела мячом, но на редкие ударные возможности выдвигался только Берг. Забьёт ли он хоть раз после этого невероятного дубля до конца года – вопрос, ну а сегодня хет-трик был бы явным перебором, хотя два момента швед имел.



ЦСКА свои шансы нашёл только в компенсированные 6 минут, но у Чалова, похоже, уже не соображала голова, да и ноги не слушались. Гончаренко пришлось обойтись одной заменой (ладно, двумя, Ахметова заменили в добавленное время), потому что находившиеся на скамейке игроки скорее не вошли бы в игру, чем освежили её.



«Армейцы» дорого расплатились за интенсивный первый тайм и несерьёзное отношение к угловому «Краснодара» и Бергу, но до перерыва всё-таки приобрели больше. Тем не менее, команда Мусаева порадовала тем, что не сдалась и билась до конца – это поражение, в отличие от базелевского, не унизительно и может даже наоборот заставить игроков снова поверить в себя.





Чемпионат России



10 тур

ЦСКА - "Краснодар" - 3:2



Голы: Влашич, 32 (пен), 41, Чалов, 37 - Берг, 57, 61.

: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов (Марадишвили, 90+2), Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий (Сулейманов, 46), Уткин (Берг, 46), Олссон, Кайо (Камболов, 72), Ари, Вандерсон.: Ахметов, 23, Скопинцев, 40, Сулейманов, 58, Влашич, 90+5, Мартынович, 90+7.