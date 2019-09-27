"Гатуззо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Нобеля. Он сходит на матч "Локомотив" — "Зенит" и уедет. Речи о назначении в клуб РПЛ не идёт", — написал Карпов.
Ранее появилась информация о том, что Гатуззо прилетел в Москву с целью найти работу в российских клубах.
Источник: Гатуззо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Арустамяна
Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", который ведёт журналист Иван Карпов.
Фото: Global Look Press
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