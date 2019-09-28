Капитан сборной России по регби Василий Артемьев рассказал об отличиях поведения игроков в регби и футболе.
"Разница в подходе регбистов и футболистов игре? Лично для меня уважение — один из основополагающих моментов в регби. Уважение к партнерам, к сопернику, к судье. У нас совершенно другой подход к арбитрам в матчах. И легко заметить эту разницу. Общение всегда через капитана. Мы вежливо выслушиваем судью, говорим: "Спасибо, сэр". И идем дальше по своим делам. В футболе в этом плане немного другие принципы. Ему есть чему поучиться у регби.
Бывает, что футболисты симулируют? В регби это не приветствуется. Если ты будешь так пытаться воздействовать на решение судьи, то тебя осудит регбийная общественность, да и партнеры по команде не оценят. Это просто не принято. Честность — одна главных ценностей регби. Если ты в него играешь, то надо быть честным во всем", - цитирует Артемьева Sport24.ru.
Василий Артемьев рассказал, чему футболистам стоит поучиться у регбистов
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