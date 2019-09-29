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Георгий Джикия: в футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ вышел к журналистам и ответил на их вопросы.


- Что можете сказать болельщикам после такого матча?

- Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

- Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

- Это личное. Все, что в раздевалке, я не обсуждаю.

- Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Что происходит в команде? Кононов не справляется или это дело в футболистах?

- Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает, наверное. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

- Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

- Следующий вопрос.

- Так вам было комфортно работать с Кононовым?

- Да.

- После матча как-то между собой пообщались?

- Состоялось общение. Понятно, что после игры сразу на эмоциях выводов особых не сделаешь. Тяжелая ситуация в "Спартаке".

- Как капитан что пытались изменить?

- Мы все игроки и все должны влиять на игру. Я хотел внести коррективы, подсказывал, но бывает, что иногда не получается.

- Можно сказать, что у тренера получилось наладить взаимопонимание с игроками, в том числе с новыми?

- Наверное, не ко мне вопрос. С коллективом все нормально было, все старались. Но, повторюсь, если нет результата, значит что-то не получается.

- На эту игру были задумки? Их никто не видит.

- Задумки были.

- Какие? Игроки "Оренбурга" объяснили свои задумки.

- И что они сказали?

- Что первые 15-20 минут надо продержаться, а потом атаковать. И они придерживались этого плана. Какой был у вас план?

- Поздравляю "Оренбург", что у них был план и они его придерживались.

- У вас был какой план?

- Наш план сегодня не удался.

- Насколько тяжело играть, когда трибуны негативно отзывались о команде. Давление с трибун мешало?

- Всегда мешает, но этому есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики, замечания, свист.

- Даже оскорбления.

- И оскорбления. Но когда команда играет хорошо, будут поддерживать. Это нормально.

- Может быть уже привыкли к крикам?

- Всегда будут кричать, когда команда плохо играет. Будут поддерживать, когда играем хорошо.

- Почему только несколько игроков подошли к трибунам, чтобы поговорить? Вы, Гулиев, Мирзов...

- Все подошли и поблагодарили трибуны, но мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.

- Почему не все? У "Динамо" все подошли.

- "Динамо" - молодцы. У нас я подошел за команду и разговаривал

- Отставка тренера пойдет на пользу?

- Посмотрим, как будет дальше. Пройдет время и посмотрим.

- Главнее в команде тренер или сама команда?

- В команде каждый механизм главный, каждый человек должен заниматься своим делом.

- С чем именно не справился Кононов? Давление трибун, нехватка квалификации?

- Справился или не справился - об этом говорить некорректно с моей стороны. Но все знают, что результат - это самое главное. Наверное, все из-за этого.

- Чувствовали, что что-то не получается, что вот-вот что-то изменится?

- Хотели этого. Хотели улучшить игру, положение в таблице.

- Еще есть шансы побороться за выполнение задачи в чемпионате?

- Отрыв большой, согласен. В футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура, - передает слова Джикию корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.


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Теги: Джикия Спартак Кононов Rвидео
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