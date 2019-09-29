Георгий Джикия: в футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура (видео)
Защитник "Спартака" Георгий Джикия после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ вышел к журналистам и ответил на их вопросы.
- Что можете сказать болельщикам после такого матча?
- Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.
- Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?
- Это личное. Все, что в раздевалке, я не обсуждаю.
- Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Что происходит в команде? Кононов не справляется или это дело в футболистах?
- Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает, наверное. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.
- Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?
- Следующий вопрос.
- Так вам было комфортно работать с Кононовым?
- Да.
- После матча как-то между собой пообщались?
- Состоялось общение. Понятно, что после игры сразу на эмоциях выводов особых не сделаешь. Тяжелая ситуация в "Спартаке".
- Как капитан что пытались изменить?
- Мы все игроки и все должны влиять на игру. Я хотел внести коррективы, подсказывал, но бывает, что иногда не получается.
- Можно сказать, что у тренера получилось наладить взаимопонимание с игроками, в том числе с новыми?
- Наверное, не ко мне вопрос. С коллективом все нормально было, все старались. Но, повторюсь, если нет результата, значит что-то не получается.
- На эту игру были задумки? Их никто не видит.
- Задумки были.
- Какие? Игроки "Оренбурга" объяснили свои задумки.
- И что они сказали?
- Что первые 15-20 минут надо продержаться, а потом атаковать. И они придерживались этого плана. Какой был у вас план?
- Поздравляю "Оренбург", что у них был план и они его придерживались.
- У вас был какой план?
- Наш план сегодня не удался.
- Насколько тяжело играть, когда трибуны негативно отзывались о команде. Давление с трибун мешало?
- Всегда мешает, но этому есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики, замечания, свист.
- Даже оскорбления.
- И оскорбления. Но когда команда играет хорошо, будут поддерживать. Это нормально.
- Может быть уже привыкли к крикам?
- Всегда будут кричать, когда команда плохо играет. Будут поддерживать, когда играем хорошо.
- Почему только несколько игроков подошли к трибунам, чтобы поговорить? Вы, Гулиев, Мирзов...
- Все подошли и поблагодарили трибуны, но мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.
- Почему не все? У "Динамо" все подошли.
- "Динамо" - молодцы. У нас я подошел за команду и разговаривал
- Отставка тренера пойдет на пользу?
- Посмотрим, как будет дальше. Пройдет время и посмотрим.
- Главнее в команде тренер или сама команда?
- В команде каждый механизм главный, каждый человек должен заниматься своим делом.
- С чем именно не справился Кононов? Давление трибун, нехватка квалификации?
- Справился или не справился - об этом говорить некорректно с моей стороны. Но все знают, что результат - это самое главное. Наверное, все из-за этого.
- Чувствовали, что что-то не получается, что вот-вот что-то изменится?
- Хотели этого. Хотели улучшить игру, положение в таблице.
- Еще есть шансы побороться за выполнение задачи в чемпионате?
- Отрыв большой, согласен. В футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура, - передает слова Джикию корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
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