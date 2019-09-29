Георгий Джикия: в футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ вышел к журналистам и ответил на их вопросы.





- Что можете сказать болельщикам после такого матча?



- Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.



- Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?



- Это личное. Все, что в раздевалке, я не обсуждаю.



- Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Что происходит в команде? Кононов не справляется или это дело в футболистах?



- Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает, наверное. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.



- Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?



- Следующий вопрос.



- Так вам было комфортно работать с Кононовым?



- Да.



- После матча как-то между собой пообщались?



- Состоялось общение. Понятно, что после игры сразу на эмоциях выводов особых не сделаешь. Тяжелая ситуация в "Спартаке".



- Как капитан что пытались изменить?



- Мы все игроки и все должны влиять на игру. Я хотел внести коррективы, подсказывал, но бывает, что иногда не получается.



- Можно сказать, что у тренера получилось наладить взаимопонимание с игроками, в том числе с новыми?



- Наверное, не ко мне вопрос. С коллективом все нормально было, все старались. Но, повторюсь, если нет результата, значит что-то не получается.



- На эту игру были задумки? Их никто не видит.



- Задумки были.



- Какие? Игроки "Оренбурга" объяснили свои задумки.



- И что они сказали?



- Что первые 15-20 минут надо продержаться, а потом атаковать. И они придерживались этого плана. Какой был у вас план?



- Поздравляю "Оренбург", что у них был план и они его придерживались.



- У вас был какой план?



- Наш план сегодня не удался.



- Насколько тяжело играть, когда трибуны негативно отзывались о команде. Давление с трибун мешало?



- Всегда мешает, но этому есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики, замечания, свист.



- Даже оскорбления.



- И оскорбления. Но когда команда играет хорошо, будут поддерживать. Это нормально.



- Может быть уже привыкли к крикам?



- Всегда будут кричать, когда команда плохо играет. Будут поддерживать, когда играем хорошо.



- Почему только несколько игроков подошли к трибунам, чтобы поговорить? Вы, Гулиев, Мирзов...



- Все подошли и поблагодарили трибуны, но мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.



- Почему не все? У "Динамо" все подошли.



- "Динамо" - молодцы. У нас я подошел за команду и разговаривал



- Отставка тренера пойдет на пользу?



- Посмотрим, как будет дальше. Пройдет время и посмотрим.



- Главнее в команде тренер или сама команда?



- В команде каждый механизм главный, каждый человек должен заниматься своим делом.



- С чем именно не справился Кононов? Давление трибун, нехватка квалификации?



- Справился или не справился - об этом говорить некорректно с моей стороны. Но все знают, что результат - это самое главное. Наверное, все из-за этого.



- Чувствовали, что что-то не получается, что вот-вот что-то изменится?



- Хотели этого. Хотели улучшить игру, положение в таблице.



- Еще есть шансы побороться за выполнение задачи в чемпионате?



- Отрыв большой, согласен. В футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура, - передает слова Джикию корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.