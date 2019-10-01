Волейболист уфимского "Урала" и болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов рассказал, чего не хватило Олегу Кононову на посту главного тренера красно-белых.
"Сказалось ли на Кононове отсутствие поддержки болельщиков? Что на нем сказалось, сейчас уже неважно. Мне ясно одно: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он же даже объявить об отставке по-мужски не смог. Должен был, как Рашид Рахимов, выйти к камере и сказать: "Я не справляюсь. Без меня команда будет играть лучше". Вот это я понимаю, поступок. А Кононов продолжал мямлить: "Я докажу всем победами". Теперь вся страна его ненавидит", - цитирует Спиридонова "Советский спорт".
Алексей Спиридонов: Кононов должен был, как Рахимов, выйти и сказать: "Я не справляюсь". А он все мямлил
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