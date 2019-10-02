Денис Бушуев: Тедеско играет в высокий прессинг. Кононов хотел это привить "Спартаку"

Бывший тренер "Мюнхена 1860" Денис Бушуев отметил, что возможное назначение Доменико Тедеско на пост наставника "Спартака" пойдёт на пользу российскому футболу.



Фото: gianlucadimarzio.com