"Тедеско — умный парень, есть свой взгляд на футбол. "Шальке" был новым вызовом для него, там он себя проявил очень хорошо. Второй сезон сложился непросто, но проблема была не в нем, а в структуре клуба. Последнее время специалисты там долго не задерживаются. Для российского футбола это будет что-то новое. Если будет нужное окружение, то он сможет себя здесь проявить. Во второй Бундеслиге он играл в атаку, в высокий прессинг.
То, что пытался сделать Кононов, но, возможно, не все игроки "Спартака" были к этому готовы. Для российского футбола — это будет новый взгляд. Успех зависит от нюансов, у нас перелёты, меньше времени на восстановление. Если это назначение случится, то это пойдёт на пользу российскому футболу и "Спартаку". Он будет исходить от тех футболистов, которые у него есть. Он будет стараться играть в высокий прессинг, комбинационный футбол, но, если нужно будет, то может и отойти от этого стиля ради результата. Для него самого российский футбол — это не шаг назад. Он в большом футболе проработал только два года, для него это назначение тоже пойдёт только на пользу", - цитирует Бушуева "Чемпионат".
Денис Бушуев: Тедеско играет в высокий прессинг. Кононов хотел это привить "Спартаку"
Бывший тренер "Мюнхена 1860" Денис Бушуев отметил, что возможное назначение Доменико Тедеско на пост наставника "Спартака" пойдёт на пользу российскому футболу.
Фото: gianlucadimarzio.com
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