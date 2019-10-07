Новичок ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал последние неудачные результаты команды.
"Только то, что мы уступили два раза на нашей домашней арене. Но в остальном я не думаю, что игры похожи. С "Эспаньолом" мы провели прекрасный первый тайм: контролировали игру, доминировали на поле, но не использовали свои шансы. Здесь у нас тоже был момент в самом начале, но потом мы пропустили дважды. Нам необходимо работать над реализацией. Мы это делаем на каждой тренировке, но нужно еще больше стараться. Мы должны сосредоточиться, сплотиться и двигаться дальше", — цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.
Сантос: поражения ЦСКА от "Ростова" и "Эспаньола" не похожи
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