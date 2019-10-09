Краснодарская прокуратура направила в суд уголовное дело о краже 12 пар наручных часов у нападающего "Краснодара" Ари на сумму 23 млн рублей. Об этом сообщает "Кубань 24".
Инцидент произошел 6 января 2019 года. Грабитель проник в дом через окно и вынес часы, некоторые из которых даже успел продать, а другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Злоумышленника задержали 12 сентября. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и передано Ари.
Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Укравшему у Ари часы на 23 млн рублей грозит до 10 лет тюрьмы
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