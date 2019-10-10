» » Колобков: в последнее время в нашем футболе был большой прогресс

Колобков: в последнее время в нашем футболе был большой прогресс

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал подписание четырехстороннего договора между РФС, Региональной федерацией футбола Нижнего Новгорода, губернатором Нижегородской области и Министерством спорта.

"Мы вместе с федерацией разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола. Сейчас у нас федерация обеспечивает отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс, как на массовом уровне, так и на профессиональном", — передает слова Колобкова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Колобков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Медведев: Малком — настоящий мужик. Сделает все, чтобы скорее вернуться
Букмекеры оценили шансы Соболева сыграть с Шотландией
Экс-врач "Спартака": ничего страшного в операции Малкома нет
Мэдисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за болезни
Слуцкий: поддержим игрока "Витесса" в борьбе за звание самого модного футболиста 1
Ещё не формальность, охота продолжается. Сегодня играем против Шотландии
"Всем доброго дня и хорошего настроения". Заболотный сделал фото в лифте на новый iPhone 11 Pro 1
Джан: я несчастлив в "Ювентусе" 2
РФС и Минспорт подписали четырехстороннее соглашение с Нижегородской областью
Дюков: у сборной России не будет недонастроя на шотландцев
Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо 20
Аэропорт Кольцово: польские футболисты смогут прилететь, несмотря на аварию Ан-12
Уткин рассказал о желании увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020
Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и "Динамо" 3
Колобков: в последнее время в нашем футболе был большой прогресс 3
Дюков: мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в РПЛ 1
Глава УЕФА оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020
Малком успешно перенес операцию 11
"Проваливается все, к чему ты прикасаешься". Уткин атакует Канделаки 39
"ПСЖ" не хочет продлевать контракты с Кавани и Тьяго Силвой 1
Салах признан GQ человеком года со Среднего Востока 2
Раньери может возглавить "Сампдорию"
В "Крыльях Советов" не исключили трансфер Соболева 7
"Ювентус" хочет приобрести защитника "Челси" Палмери
"Вест Хэм" продлил контракт с Крессуэллом
Бербатов рассказал, почему Бэйлу нужно уйти из "Реала"
Неймар: буду защищать "ПСЖ" зубами и когтями 2
Ибрагимович, Руни и Нани — среди претендентов на звание лучшего гола сезона в MLS
Черданцев: Россия уверенно обыграет Шотландию по счету 8
Агент Малкома выложил фото форварда "Зенита" из больницы 8
Все новости