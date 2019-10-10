Жена Песьякова порадовала подписчиков откровенными фотографиями

Жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова Ксения в своем инстаграме предстала на снимках сидящей в открытом багажнике автомобиля в обтягивающем черном боди и туфлях с высоким каблуком."В черно-белых фото своя атмосфера", — подписала Ксения Песьякова фотографии.