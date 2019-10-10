"В черно-белых фото своя атмосфера", — подписала Ксения Песьякова фотографии.
Жена Песьякова порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова Ксения в своем инстаграме предстала на снимках сидящей в открытом багажнике автомобиля в обтягивающем черном боди и туфлях с высоким каблуком.
"В черно-белых фото своя атмосфера", — подписала Ксения Песьякова фотографии.
"В черно-белых фото своя атмосфера", — подписала Ксения Песьякова фотографии.
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