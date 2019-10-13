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"Шальке" сэкономит 5 млн евро, если Тедеско возглавит "Спартак"

Бывший главный тренер "Шальке-04" Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит московский "Спартак". Перед заключением соглашения с красно-белыми 34-летний специалист должен был расторгнуть контракт с клубом из Гельзенкирхена.

Как сообщает Bild, это поможет "Шальке-04" сэкономить € 5 млн. Договор с Тедеско был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Доменико прилетит в Москву сегодня, 13 октября, чтобы в ближайшие два дня подписать контракт со "Спартаком". Ранее стороны заключили предварительное соглашение.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тедеско Шальке Спартак Бундеслига
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