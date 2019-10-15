По заветам взрослой сборной. Молодёжка оформила Эстонии пять безответных голов

После успешного начала отбора на чемпионат Европы 2021 (в первом туре наша молодёжь отомстила Сербии за весеннее поражение) на команду Галактионова обрушилась критика. Во второй игре сборная не сумела забить Болгарии (так и закончили 0:0), а в матче с Польшей – главным противником за выход – россияне едва избежали поражения.
Правила попадания в финальную часть на молодёжном Евро намного строже, чем на взрослом. На чемпионат гарантированно поедут лишь победители групп и лучшая вторая команда всей квалификации. Прочим вторым местам придётся бороться в стыковых играх. Оказаться на их месте нам, естественно, не хотелось бы.
На момент старта встречи с предпоследней Эстонией Россия отставала от поляков на два очка. Так что оступиться ещё раз команда просто не могла.
Обновлённая молодёжка - Сафонов заменил ошибшегося против Польши Максименко, в старте вышел сделавший в той же игре голевую Глушенков, Калугин оказался на месте Рассказова - начала бойко, но не слишком предметно. Так называемые подходы (атаки без акцентированного завершения) шли регулярно, но вот обострять у команды Галактионова получалось плохо.
Интереснее всего получалось справа, где орудовал Шапи и очень здорово подключался Калугин. На исходе десяти минут защитник «Сочи» сделал отличный прострел на Фёдора Чалова, но форвард ЦСКА стушевался и не сумел пробить вовремя.
Почти сразу же после грубейшей ошибки Дивеева (он, если что, забил в свои ворота против Польши), которого на этот раз простили соперники, Россия усилиями Глушенкова заработала пенальти. Его реализовал не забивший два одиннадцатиметровых до этого в клубе Фёдор Чалов.
К середине тайма наши повели, и это было очень к месту. Колючая Эстония, несмотря на не самое солидное место в таблице, пропускала атаки очень неохотно. А уверенность нашим парням, сыгравшим два последних матча вничью, точно требовалась.
В итоге ещё до перерыва два самых интересных игрока в нашем составе Калугин и Глушенков сообразили второй мяч.
В перерыве Владимир Быстров заявил, что «сборная Эстонии ничего из себя не представляет», и именно поэтому первый тайм и получился таким простым, но на деле всё было не так уж и легко. Наши действительно были ощутимо лучше, но были неприятные потери и один хороший стандарт в исполнении соперника. Заработанный пенальти очень помог и упростил игру.
Старт второго тайма подтвердил, что всё могло быть не так просто: Эстония соорудила выход один на один, но повезло, что нападающий хозяев взял намного выше створа.
А после этого всё пошло действительно совсем элементарно. Сначала отличился только заменивший Умярова Глебов. Эстония поплыла, а за 20 минут до финального свистка положил свой гол Круговой. Ему ассистировал всё тот же Глушенков. А ведь Кононову даже при кризисе он был совсем не нужен...
Остаток матча превратился в формальность, и Галактионов начал тасовать состав. Происходящее на поле больше напоминало товарищескую игру, но даже в таких условиях наша молодёжка соорудила пятый (с ассисту Калугин присовокупил гол): и победила с таким же счётом, с каким недавно взрослая команда размазала Кипр.
Разочаровывает только одно: Польша в параллельной игре таки дожала Сербию, поэтому лидерства этой победой Россия не добилась.
Но всё ещё впереди - в том числе и ответная игра против поляков на их территории.
Молодёжный чемпионат Европы-2021, 4 тур
Эстония - Россия 0:5
Голы: Чалов, 28 (пен.), Обляков, 35, Глебов, 66, Круговой, 69, Калугин, 75
Эстония - Россия 0:5
Голы: Чалов, 28 (пен.), Обляков, 35, Глебов, 66, Круговой, 69, Калугин, 75
Эстония: Хеин, Ярвелайд, Липп, Миил, Роосалу, Ульянов (Каос, 65), Уста (Вахерна, 29), Поом, Соометс (Ярвице, 71), Валге (Реинкорт, 71), Валья (Каск, 65)
Россия: Сафонов, Круговой, Дивеев, Калугин, Евгеньев, Ломовицкий (Кучаев, 63), Обляков (Голубев, 80), Глушенков, Умяров (Глебов, 63), Чалов (Уткин, 74), Сулейманов (Грулев, 74)
Предупреждения: Грулев, 88