Хавбек "Родины" поделился эмоциями после выхода в РПЛ

"Мы понимали, что не будет просто.Знали, что у "Челябинска" есть игроки, которые играли за "Родину", и понимали, что будет сложная игра, потому что матчи за выход в РПЛ никогда и никому легко не даются", - сказал Бакаев "Матч ТВ".
Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.