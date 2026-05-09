Хавбек "Родины" поделился эмоциями после выхода в РПЛ

Полузащитник "Родины" Солтмурад Бакаев высказался после выхода команды в Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Родина"
"Мы понимали, что не будет просто.
Знали, что у "Челябинска" есть игроки, которые играли за "Родину", и понимали, что будет сложная игра, потому что матчи за выход в РПЛ никогда и никому легко не даются", - сказал Бакаев "Матч ТВ".

Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.

