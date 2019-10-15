Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный выразил мнение, что красно-белым необходимо вернуть Олега Романцева на пост наставника команды.
"В России моё сердце принадлежит "Спартаку". Слежу за ними и всегда желаю успеха. Но то, что происходит со "Спартаком" сейчас, мне не очень нравится, не нравится тренерская чехарда.
Что касается Тедеско, то неизвестно, получится ли у него. Спартаковскую игру может поставить только тот, кто отлично знает, что такое "Спартак". Почему руководство к Романцеву не обращается? Может, он сам не хочет, тогда это уже другое дело. Ведь Олега Ивановича интересуют качества игрока, а не деньги. Тренер ставит игру команды, никто иной, только тренер.
Если не Олег Иванович, то кто-то другой из бывших спартаковцев: Карпин, Шалимов или Мостовой. Правда, неизвестно, хочет Саша начинать карьеру или нет. Либо нужен тренер, который ставит футбол, похожий на спартаковский. Это Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Луис Энрике. Их футбол – спартаковский.
Ещё раз добавлю, Олег Иванович Романцев – тренер, который нужен "Спартаку". Ему должны дать поработать с командой ещё раз", - цитирует Грозного "Чемпионат".
Грозный: "Спартаку" нужен Романцев. Если не он, то Карпин, Шалимов или Мостовой
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