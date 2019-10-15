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Валерий Газзаев: в РПЛ необходимо значительное повышение стоимости телевизионных прав

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение, что для развития российского футбола требуется значительный рост стоимости телевизионных прав.

"В ведущих европейских лигах доходы от реализации телевизионных прав настолько велики, что формируют до 50% бюджета клубов. В Англии сумма телеконтракта — 1,5 миллиарда евро в год, в Испании, Германии, Франции, Италии — от 900 миллионов до 1 миллиарда. В России же премьер-лига получает за телеправа всего 23 миллиона евро в год... На мой взгляд, необходимо значительное — в 30-40 раз! — повышение стоимости телевизионных прав. Именно это, а вовсе не создание некого фонда, стало бы верным решением и полностью соответствовало бы требованиям финансового fair play. К этому вопросу как раз можно привлечь крупные компании, спонсоров и инвесторов. Напомню, что именно такая идея лежала и в основе создания Объединенного чемпионата (инвестиции для лиги составляли бы 5 миллиардов евро за пять лет), и в основе моей программы развития российского футбола, которую я предложил еще в 2014-15 годах", - цитирует Газазева "СЭ".


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Теги: Газзаев
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