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Семак: рассчитывали, что Малком поможет осенью, но это жизнь, не получилось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждения Малкома и Мамманы
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
- Правильно ли я понимаю, что Малком может начать тренироваться только в зимнюю паузу?

Да, это верно. Надеялись, что обойдёмся консервативными методами лечения, надежда была, но не получилось. Следующий этап после консервативного лечения - операционный. Рассчитывали, что Малком нам поможет этой осенью в чемпионате и Лиге чемпионов, но это жизнь, это спорт, не получилось.

Ситуация с Мамманой? Обидно. Не все так гладко проходило и в плане реабилитации после предыдущего повреждения, были разные сложности. Все это привело к тому, что пришлось делать повторную операцию. Травма, которую он получил в прошлый раз, усугубилась.

Мы будем его полностью поддерживать и надеяться, что он восстановится и больше не получит повреждений такого рода.

- Какие матчи смотрели, пока был перерыв?

- И матчи нашей сборной, и встречи, в которых принимали участие наши игроки, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Семак Малком Маммана Зенит
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