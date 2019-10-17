Семак: рассчитывали, что Малком поможет осенью, но это жизнь, не получилось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждения Малкома и Мамманы

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

- Правильно ли я понимаю, что Малком может начать тренироваться только в зимнюю паузу?



Да, это верно. Надеялись, что обойдёмся консервативными методами лечения, надежда была, но не получилось. Следующий этап после консервативного лечения - операционный. Рассчитывали, что Малком нам поможет этой осенью в чемпионате и Лиге чемпионов, но это жизнь, это спорт, не получилось.



Ситуация с Мамманой? Обидно. Не все так гладко проходило и в плане реабилитации после предыдущего повреждения, были разные сложности. Все это привело к тому, что пришлось делать повторную операцию. Травма, которую он получил в прошлый раз, усугубилась.



Мы будем его полностью поддерживать и надеяться, что он восстановится и больше не получит повреждений такого рода.



- Какие матчи смотрели, пока был перерыв?



- И матчи нашей сборной, и встречи, в которых принимали участие наши игроки, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info