Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что красно-белые на эмоциях после назначения на пост главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско должны побеждать казанский "Рубин".
"Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в "Шальке" Не общался с бывшими партнерами, поэтому не знаю, как они встретили тренера. Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста – хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли", - цитирует Самедова РИА Новости.
Самедов: "Спартак" на эмоциях должен обыграть "Рубин"
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