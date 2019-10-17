Бывший игрок московского "Спартака" Сергей Юран ответил на слова нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, о критике спартаковских ветеранов.
"Я уже комментировал назначение Доменико Тедеско.
Тедеско сказал, что будет подстраиваться под игроков "Спартака"? Сказать — одно, а сделать — другое. Это нужно увидеть на поле.
Я не могу сказать, как сыграет "Спартак" ближайшую игру с "Рубином". Откуда я могу знать? Если он приступил к обязанностям главного тренера за два дня до игры или за сколько там, что можно прогнозировать? Конечно, ребята будут стараться, показывать себя. Здесь идет речь, на кого он обратит внимание, кто будет в составе играть, а кто не будет. Поэтому больше будет зависеть от ребят, а не от него.
Когда приходит новый тренер, игроки стараются доказать, что они должны играть в основном составе. Игроки будут доказывать, про него рано еще говорить. Нужно смотреть. Еще раз повторюсь: сказать — это одно, а сделать — другое", - цитирует Юрана Sport24.ru.
Юран: игра с "Рубином" зависит от игроков "Спартака", а не от Тедеско
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