- Какое настроение у команды после ничьи с ЦСКА?
- Думаю, что результат удовлетворительный, с учетом того, что мы проигрывали. Отыгрались в концовке матча. Хотя по игре во втором тайме мы могли как и пропустить, так и забить. Но у нас были явные моменты.
- За счет чего во втором тайме действовали активнее соперника?
- Чуть перестроились, успокоились. Надо было идти вперед, играем при своих болельщиках.
- В Кубке повторите?
- Хотелось бы повторить, только выиграть.
- Поле сегодня мешало?
- Если быть объективным, наше поле - самое плохое в РПЛ. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Оно и не искусственное, и не настоящее. Конечно поле мешало. Гончаренко тоже говорил об этом после игры. Нам тоже неудобно. Тренируемся на одном, играем на другом. Конечно, нам хотелось бы новое поле, новый стадион, но пока довольствуемся тем, что есть. Но по сравнению с прошлым годом поле стало хуже, испортилось.
Беленов: наше поле - худшее в РПЛ. И не искусственное, и не настоящее
Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 13-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 13-м туре чемпионата России и отметил плохое качество домашнего поля, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
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