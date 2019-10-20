Беленов: наше поле - худшее в РПЛ. И не искусственное, и не настоящее

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- Думаю, что результат удовлетворительный, с учетом того, что мы проигрывали. Отыгрались в концовке матча. Хотя по игре во втором тайме мы могли как и пропустить, так и забить. Но у нас были явные моменты.- Чуть перестроились, успокоились. Надо было идти вперед, играем при своих болельщиках.- Хотелось бы повторить, только выиграть.- Если быть объективным, наше поле - самое плохое в РПЛ. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Оно и не искусственное, и не настоящее. Конечно поле мешало. Гончаренко тоже говорил об этом после игры. Нам тоже неудобно. Тренируемся на одном, играем на другом. Конечно, нам хотелось бы новое поле, новый стадион, но пока довольствуемся тем, что есть. Но по сравнению с прошлым годом поле стало хуже, испортилось.