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Быстров: в ситуации со "Спартаком" и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказал, почему критиковал экс-главного тренера красно-белых Олега Кононова. На сегодняшний день Быстров выступает в роли эксперта.

"В студии я — эксперт, и высказывать мнение — это моя работа. Персонально никакого негатива ни к Кононову, ни к другим, кому от меня достается с экрана, у меня нет. Я высказываюсь после того, что вижу на поле. Команда не играет, тренер ничего не делает, пользы не приносит, это безобразие творится пять или семь матчей — ну, извините. Я же тоже читаю разные интервью, где тренеры обещают поставить игру и все остальное, но в итоге ничего не делают. В ситуации со "Спартаком" и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего. Он не справился с обязанностями главного тренера. Я должен был об этом молчать?" — цитирует Быстрова "Матч ТВ".

На место Кононова в команду пришел Доменико Тедеско. Под его руководством "Спартак" сыграл вничью с "Рубином" (0:0) и разгромил "Локомотив" (3:0).


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Теги: Быстров Спартак Кононов
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