Мелкадзе: после ухода Григоряна кардинально ничего не поменялось

Полузащитник "Тамбова" Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над "Сочи" (2;1) в 15-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Хороший матч, выиграли, дотерпели. Набрали три очень важных очка



- Показалось, что когда забивали, то немного замешкались и не сразу увидели, что ворота пустые.



- Когда мяч перекинул, думал, чтобы главное попасть в пустые ворота. Последний шанс был "ковырнуть" мяч. Хорошо, что не упал и удержался на ногах.



- Что главное в играх между аутсайдерами, чтобы победить?



- В плюс-минус равной игре главное характер команды. На сегодня наш коллектив был сильнее.



- Прошла половина чемпионата. Можете подвести итоги для "Тамбова"?



- Все наладилось. Не буду говорить, что после смены тренера. Это не мое дело. Но раскрепощеннее стали играть, отступать в матче с "Уфой" было некуда, и пошли победы.



- Что поменялось после ухода Григоряна?



- Кардинально ничего. Может быть немного тренировки изменились.



- Вам играть с "Ростовом", "Краснодаром" и "Локомотивом". С какой командой будет сложнее играть?



- С "Краснодаром". Почему? Считаю, что на данный момент они играют в очень хороший футбол, у них очень хороший футбол.