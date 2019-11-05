Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, как однажды в шутку заставил одного из темнокожих легионеров команды сказать матерное слово перед главным тренером.
"Это было при недолгом правлении Владимира Александровича Маминова. После игры тренеры всегда спрашивали у футболистов, как их самочувствие. Один темнокожий футболист не до конца выучил русский язык, и мы естественно немного имели на него влияние. Ну мы ему и сказали, что надо сказать на русском, чтобы тренера впечатлить.
В общем Маминов спрашивает: "Как ты себя чувствуешь?" А он говорит: "Вова, как мне *** (плохо)", — сказал Сычев в эфире ютуб-канала "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Маминов возглавлял "Локомотив" с 28 апреля по 1 июня 2009 года. Сычев выступал за железнодорожников с 2004 по 2015 год.
Сычев рассказал, как пошутил над легионером, вынудив его материться перед тренером "Локомотива"
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