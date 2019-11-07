Ребров: Боккетти один из самых запоминающихся легионеров "Спартака"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился мнением об экс-игроке московского клуба Сальваторе Боккетти.



"С этим парнем всегда было приятно играть. Отличный, цепкий защитник, никогда не остававшийся равнодушным к происходящему на поле. Уверен, болельщики согласятся со мной — Сальва один из самых запоминающихся легионеров. Хотя определение легионер нельзя применить к нему на 100%. Он «обрусел», женился на прекрасной русской девушке-Кате, с ним можно было пообщаться и даже пошутить на русском языке, он всегда приглашал всех одноклубников встретиться семьями. Сам неоднократно приезжал на дни рождения ребят из команды или детские праздники со своей семьей", — написал Ребров в Инстаграме.