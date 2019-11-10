Масалитин: возвращение Дзагоева добавит уверенности молодым футболистам

- Об игре:
ЦСКА уже приучил, что в первом тайме команда играет очень хорошо и владеет преимуществом, но не может его реализовать. Моменты создаются, но хромает исполнительское мастерство. При этом оборона "армейцев" всегда страдает, когда у соперника получаются хорошие и быстрые контратаки, когда в составе оппонентов есть скоростные футболисты. Защитники ЦСКА не владеют ни стартовой, ни позиционной хорошей скоростью, отсюда и проблемы. А что касается пенальти, то это был довольно спорный эпизод, прямо говоря.
Во втором тайме москвичи вышли собравшимися и приложили много усилий для победы. Правда, наверняка будут разбирательства по второму голу ЦСКА, вышел ли там мяч за лицевую или нет во время атаки... судя по повтору, мяч покинул пределы поля, но эпизод довольно сложный для однозначного ответа. А так, понравилось исполнение удара Обляковым, он и в первом тайме был очень активен, а во втором был за свою игру вознаграждён. Он также ассистировал Чалову, который удачно пробил слёта.
А как ЦСКА вышел вперёд - команда начала играть на удержание счёта. Не знаю с чем это связано, возможно, сил уже было немного. И в конце в излюбленном стиле "армейцев" началась валидольная концовка, добавившая седых волос и болельщикам, и тренерскому штабу (смеётся).
- О первой победе ЦСКА с сентября:
Ещё в начале сезона я предположил, что как только начнутся игры на 2 фронта - у команды начнутся проблемы. Так и случилось, к большому сожалению. Все знают о проблемах ЦСКА, команда как-то старается их решать. Сегодняшняя победа важна со всех точек зрения. Футболисты проявили морально-волевые качества, ведь было мало игр, когда ЦСКА пропускал первым, а потом отыгрывался. Это большой шаг вперёд. Ну и хорошо сегодня отыграл Обляков и, вероятно, ему нашли позицию на поле, где он может приносить максимальную пользу.
- О первом голе Чалова впервые с 10-го тура РПЛ:
Не скажу что он сегодня хорошо сыграл. Старался и хорошо забил, в этом плане молодец. Надеюсь, с его плеч спадёт имеющееся давление и он вновь будет забивать. Ещё одной такой безголевой серии в его исполнении видеть не хотелось бы. Ему по-прежнему нужно прибавлять во всех компонентах игры.
- О возвращении Дзагоева на поле впервые с 3 ноября 2018 года:
В ближайшее время ему будет очень тяжело, он не играл больше года. Теперь необходимо ждать, пока он наберёт кондиции. Но возвращение одного из лидеров команды добавит уверенности и молодым футболистам.
Масалитин: возвращение Дзагоева добавит уверенности молодым футболистам
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (3:2) в 16-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
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