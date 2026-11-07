Мусаев прокомментировал победу "Краснодара"

- Есть чувство удовлетворения. Тяжёлый период. Очень важно, что ребята показали такую яркую игру с сильным соперником. Разные разговоры ходили: что у нас внутри что-то не так, физическое состояние не такое.
Но сегодня показали, что можем в конце против такой молодой и хорошо подготовленной команды забивать три мяча и забирать победу. Понятно, что, когда ты не выигрываешь, атмосфера не очень хорошая. Нужно две-три победы - и она будет другой, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
До встречи с армейцами команда провела семь матчей без побед: пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. После 14 туров у южан 26 очков и третье место в таблице, ЦСКА с таким же количеством баллов идёт четвёртым.