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Мусаев прокомментировал победу "Краснодара"

Мурад Мусаев признался, что победа над ЦСКА стала для него особенно важной после непростого периода "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Главный тренер южан отметил, что команда сумела ответить на разговоры о проблемах внутри коллектива и физической готовности яркой игрой против сильного соперника.

- Есть чувство удовлетворения. Тяжёлый период. Очень важно, что ребята показали такую яркую игру с сильным соперником. Разные разговоры ходили: что у нас внутри что-то не так, физическое состояние не такое.

Но сегодня показали, что можем в конце против такой молодой и хорошо подготовленной команды забивать три мяча и забирать победу. Понятно, что, когда ты не выигрываешь, атмосфера не очень хорошая. Нужно две-три победы - и она будет другой, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

До встречи с армейцами команда провела семь матчей без побед: пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. После 14 туров у южан 26 очков и третье место в таблице, ЦСКА с таким же количеством баллов идёт четвёртым.

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