«Краснодар» прервал свою безрадостную серию, продлив печальную серию ЦСКА. Кордоба зарешал в матче тура!

Впрочем, серии в этот вечер явно были второстепенными. И без них в поединке хватало событий.
На матч с ЦСКА Мусаев выставил любопытный состав. После поражения от «Родины» у «быков» сменилась почти вся линия обороны, а место в старте нашлось даже Петрову. На скамейку присел Уткин, а Оласа и Черников пропускали матч из-за дисквалификаций. В атаке пару Кордобе состав Воробьёв. В свою очередь у ЦСКА обратило на себя внимание отсутствие в старте Глебова. В общем, любопытные тренерские решения бросались в глаза.
ЦСКА начал матч довольно активно. У «Краснодара» даже не было подходов к чужим воротам. При этом москвичи довольно легко разбивали прессинг соперника. Более того, вскоре гости могли рассчитывать на пенальти. В одном из эпизодов мяч попал в руку Дугласу Аугусто в собственной штрафной, но Сергей Карасёв посчитал, что такие действия не тянут на пенальти.
Казалось, что по такой игре ЦСКА имеет все шансы открыть счёт. Но уже на 16-й минуте мяч побывал в воротах «армейцев», слово взял Джон Кордоба. Кристиан прострелил на колумбийца, а форвард южан в борьбе с Лукиным переправил мяч в цель.
Вскоре Бориско, снова занявший место в воротах ЦСКА, едва не вынул второй мяч из собственных ворот. Сам голкипер сделал неудачный пас при розыгрыше от ворот, а дальше прессинг «Краснодара» сработал. Кордоба бил метров с 10, но промахнулся.
В какой-то момент команды заиграли в открытый футбол, а забить могли как одни, так и другие. Чуть больше повезло ЦСКА. Москвичи отличились на 30-й минуте. Аззи сделал прострел, а Гонду замкнул его. Агкацев свою команду спас, но Кисляк добил мяч в цель.
Футболисты «Краснодара» возмущались решением Карасёва, утверждая, что Гонду нарушал правила в борьбе с защитниками. А затем арбитр уже встал на сторону хозяев. Бориско вновь сыграл неудачно, выбежав на перехват длинной передачи. Далее уже Жоао Виктор зачем-то ударил мяч в собственную штрафную и сделал пас на Батчи, который и отправил снаряд в цель. Москвичи уверяли, что Кордоба, опередивший вратаря ЦСКА, подыграл рукой. Но Карасёв не увидел нарушения правил, вновь вызвав ожесточённые споры.
Второй тайм соперники начали без раскачки. Обмен опасными атаками угрожал «Краснодару» неприятностями. «Быки» действовали крайне неуверенно в собственной штрафной, из-за чего там периодически возникал пожар. Но хозяевам немного повезло, а затем уже и ЦСКА начал сдавать. И за 15 минут до конца забил Уткин, заменивший по ходу встречи Воробьёва. Кордоба зацепился за мяч и рванул в штрафную. Его остановил Круговой, выбивший мяч из-под ног у колумбийца, но Уткин сориентировался и здорово сыграл на подборе, а Бориско не спас после удара между ног.
Окончательно все вопросы на 82-й минуте снял Кордоба. Аззи потерял мяч на своей половине поля, а дальше Кристиан навесил, и Кордоба классно пробил головой, оформив дубль. В компенсированное время Глебов отыграл один мяч, но этого было недостаточно, чтобы зацепиться за очки.
На двоих команды по xG наиграли более чем на 5,0! Матч получился отличным. И, возможно, именно такая яркая победа поможет «Краснодару» вернуть веру в собственные силы. Южане поднялись на третье место, но уже в воскресенье их может вытеснить из тройки «Спартак». ЦСКА с 26 очками уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.