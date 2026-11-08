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Терехин посоветовал Тюкавину уехать из "Динамо" в Европу зимой

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин считает, что Константину Тюкавину не стоит откладывать переезд в Европу.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-футболист посоветовал форварду рассмотреть варианты продолжения карьеры за рубежом уже в зимнее трансферное окно.

- Ему, считаю, зимой надо бы переходить в европейский клуб. Ведь мы не знаем, когда мы вернёмся на международную арену. Уверен, что предложения по Тюкавину есть. Просто нам об этом не говорят. Неплохим вариантом, считаю, был бы турецкий чемпионат, как в случае с Батраковым.

Так что Константину надо уезжать в европейский клуб. Может, промежуточный вариант - Турция, а может, напрямую в хороший европейский чемпионат, если есть возможность, - цитирует Терехина "Матч ТВ".

В матче с "Факелом" Тюкавин забил победный мяч, который стал для него 70-м в составе "Динамо". Форвард достиг этой отметки за 199 игр. После 14 туров московский клуб набрал 31 очко и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 22 ноября дома против "Краснодара".

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