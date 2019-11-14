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Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано женился на русской девушке

Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за "Палмейрас", женился на русской девушке Екатерине Дорожко.


Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за "Спартак". После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину.

"Можете нас поздравить", — написала Дорожко в инстаграме, выложив романтичные фотографии.


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Теги: Спартак Адриано
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