Экс-нападающий "Спартака" Луис Адриано женился на русской девушке Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за "Палмейрас", женился на русской девушке Екатерине Дорожко. View this post on Instagram можете нас поздравить..???? A post shared by Катюша Дорожко (@dorozhko) on Nov 14, 2019 at 12:19pm PST Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за "Спартак". После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину."Можете нас поздравить", — написала Дорожко в инстаграме, выложив романтичные фотографии. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 08:52 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Спартак Адриано Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5