Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов рассказал, не напрягают ли его задержки по зарплате.
"Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. Не думаю о задержках. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого (в чайхане).
Как провожу время в Ростове? В кино могу сходить, в ресторан. Не только в узбекский, русскую кухню тоже люблю.
Что касается цели на сезон, тренер говорит — выигрывать в каждом матче. А вообще — еврокубки", — цитирует Шомуродова "Матч ТВ".
Шомуродов: не думаю о задержках по зарплате в "Ростове"
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