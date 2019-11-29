Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский высказался об эпидемии инфекционной ангины, из-за которой сразу 10 его подопечных оказались в лазарете.
"Наверное, толчок (болезни) дал матч с "Уфой". Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.
Все отдались на максимум, плюс самолёт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет", - цитирует Березовского "Чемпионат".
Березовский: логичнее было сыграть в Уфе летом. Сыграли осенью - и все слегли
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