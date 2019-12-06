Известный актер, юморист Михаил Грушевский высказался о фанатах "Спартака", оскорблявших нападающего "Зенита" Артема Дзюбу во время матча 18-го тура чемпионата России.
"Глубоко несимпатичны болельщики, оскорбляющие Дзюбу, и, наоборот, симпатичен футболист "Зенита" и сборной России, который положительно влияет на имидж российского футбола. Благодаря ему, Черчесову, Акинфееву, этим героям ЧМ-2018 мы обязаны всплеском популярности этого вида спорта в нашей стране. Этот подъем даже затмил скандал вокруг Кокорина и Мамаева.
Можно штрафовать за мат, хоть и скандируют толпой. Можно применить практику, как в случае с людьми, выбегающими на поле, — просто не показывать их по ТВ, не поднимать эту тему. Троллинг имеет разные формы, а здесь — просто убогие оскорбления... Вообще, это разговор на пустом месте, снежный ком, раздувший госпроблему. Игнорировать провокации, мне кажется, было бы действенным методом", — заявил Грушевский.
"Газета.ру"
Грушевский призвал не реагировать на оскорбления Дзюбы
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