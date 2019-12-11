Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал причины вылета из Лиги чемпионов.
"Связан ли не вылет из еврокубков "Зенита" с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников? Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.
Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв "Зенита", стал более интересным по игре.
Сейчас главное – спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира – Кубок России и РПЛ. Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне – "Зенит" ставит задачу победить и там, и там", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев: трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции во внутреннем чемпионате
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