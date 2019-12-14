» » Три года назад Федуна уговаривали продать Жано за 1 млн евро, но он дал игроку новый контракт

Три года назад Федуна уговаривали продать Жано за 1 млн евро, но он дал игроку новый контракт

Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Иван Карпов.

"В 2016-м году менеджмент "Спартака" решил, что Жано уже вряд ли вырастет в топ-игрока. До конца его контракта оставалось около года. Толком грузин не играл, больше лечился. Его хотели купить сербы и болгары за 1 млн евро. Окружение Федуна хором уговаривало босса продать футболиста. Вместо этого владелец команды дал ему новый 5-летний контракт. В этот момент Жано окончательно уверовал в свою исключительность.

Надо отдать должное, периодами он показывал классный футбол. Но завышенная самооценка и недоверие тренера превратились во взрывоопасную смесь. Осенью 2012-го при Эмери Жано выдал несколько неплохих матчей, но не попал даже в заявку на домашнюю игру Лиги чемпионов с "Селтиком". Парень взорвался, он был на грани нервного срыва. Еле-еле откачали, успокаивали толпой.
Отдельно скажу по здоровью. Ответственно относится к тренировкам Жано стал только после последней травмы крестов. К сожалению, его карьере в "Спартаке" это не помогло. Недавно клуб объявил, что Тедеско на него не рассчитывает. Теперь Жано ищет себе место для продолжения карьеры за рубежом. В 27 лет самое время реанимировать себя в футболе. И лучше не в России", - написал Карпов.


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Теги: Федун Жано Спартак
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