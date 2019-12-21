Московское "Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым, сообщает пресс-служба клуба. Срок нового соглашения не сообщается.
"Очень рад новому соглашению с клубом. Благодарен руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Буду стараться его оправдать и расти как футболист с каждым днем, что, возможно, позволит заиграть в основном составе "Динамо". Я понимаю, что у меня необычное имя. Давно привык, что многие обращают на это внимание, особых шуток в команде нет. Вы знаете, что имя мне даже помогает — оно запоминается, ты всегда на слуху, обращает на себя внимание, очень надеюсь, что так будет и в будущем", — сказал футболист.
Звонков выступает в молодежном составе клуба, который лидирует в молодежном первенстве России. В этом сезоне футболист отметился результативной передачей в девяти встречах.
"Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Звонковым
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