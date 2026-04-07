Энцо Фернандес определился с будущим в "Челси" - источник

Энцо Фернандес намерен продолжить карьеру в "Челси", несмотря на интерес со стороны других клубов.

По информации журналистки Вероники Брунати, полузащитник не рассматривает уход и сосредоточен на выступлении за лондонскую команду.



Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о новом соглашении. При этом обсуждается не только продление контракта, но и пересмотр финансовых условий - зарплата игрока может быть увеличена.



Напомним, ранее футболиста отстранили от основного состава после слов о Мадриде. Известно, что партнёры Энцо обратились к главному тренеру Лиэму Росеньору с просьбой отменить его отстранение.