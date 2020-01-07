» » Президент "Урала": были готовы, что Ильин уйдет. Удовлетворены, что смогли продать его за деньги

Президент "Урала": были готовы, что Ильин уйдет. Удовлетворены, что смогли продать его за деньги

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход Владимира Ильина в "Ахмат".

"У нас была договоренность: если у него будет предложение, мы его отпустим. У него оставалось четыре месяца контракта, поэтому мы получили за него хоть какие-то деньги. Ему поступило хорошее предложение, от которого он не смог отказаться. Мы были готовы к тому, что он уйдет. Желаем ему удачи.

Удовлетворены ли суммой за Ильина? Конечно, всегда чем больше, тем лучше. Но так как он через четыре месяца ушел бы бесплатно, мы удовлетворены, что смогли продать его за деньги.

Уйдет ли кто-то еще? Никогда не говори никогда. Но мы думаем, что никого больше не отпустим. Во всяком случае, выгодных предложений на данный момент не было», — цитирует Иванова "РБ-Спорт".


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Теги: Урал Ильин
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