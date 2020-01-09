Блоггер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может перейти в "Рубин". Напомним, игрок отправится на сборы с казанским клубом.
"Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции (тут вряд ли есть непоправимые проблемы), а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость, не очень похоже, чтоб был на это способен. Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, "Рубин" тем не менее на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника. Одного из трех. Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира — снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы "Рубина", — написал Уткин в телеграм-канале.
Уткин: Тарасов пригодится исключительно в игре от глубокой обороны
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