Экс-судья Егоров о назначении Кашшаи: надеются пустить чистую слезу. Иностранцу дадут больше денег

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров прокомментировал новость, что Департамент судейства Российского футбольного союза возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Бывший глава департамента судейства Александр Егоров покинул свой пост 27 декабря, по собственному желанию. Он возглавлял департамент судейства и инспектирования с 23 мая 2018 года.
"У нас есть руководители футбола, есть новый глава РФС и огромная команда, которая пришла и пытается вывести российский футбол на новый уровень. Поэтому люди мыслят совершенно по-своему, то есть у них абсолютно определенные позиции, которых они придерживаются.
Я так понимаю выбор иностранца связан прежде всего с тем, что наши руководители чем-то недовольны. Скорее всего это касается наших российских клубов, потому что это обдуманное решение, которое было согласовано с руководителями наших российских клубов и прежде всего РПЛ.
Виктора Кашшаи я лично знаю еще с 2003 года, когда мы познакомились на сборах, как арбитры ФИФА. После этого мы много раз пересекались, он абсолютно положительный и адекватный человек, который знает несколько языков. Он достиг больших высот в судействе из скромной страны — Венгрия, где на мой взгляд уровень футбола не является высоким. Кашшаи ничем не выделялся, обычный был паренек, он работал и делал свое дело на стабильном уровне. Как руководитель он еще не работал, такой опыт у нас был, когда к нам приезжал Роберто Розетти, который сейчас работает в УЕФА но именно здесь он набрался опыта. Но одно дело, когда ты судишь, а другое дело, когда ты руководишь, это абсолютно разные вещи. Как получится у Кашшаи покажет только время. Конечно, мне бы хотелось, чтобы руководители и судьи в нашем футболе были русские, но надо понимать, что нам надо очень сильно поднимать уровень судейства и всю школу наших арбитров.
Нужно поднимать те моменты, которые связаны в регионах, есть Москва и Санкт-Петербург, которые стоят особняком, а в других регионах дела плачевные. Нужно привлекать людей и нужно делать новых профессиональных педагогов и выводить их на совершенно новый уровень. Есть люди, которые закончили в регионах работать арбитрами, в училищах есть много невостребованных арбитров. Их нужно привлекать и делать нормальные зарплаты, чтобы они могли полностью себя посвятить этой профессии, как педагог. У нас в России только на бумаге есть школы футбольных судьей, больше их нет нигде.
У наших руководителей есть карт-бланш. Они видят сегодняшнее построение, а я этих людей знаю лично — Митрофанова, Дюкова. Знаю, что это очень умные и вдумчивые люди, которые на сегодняшний день видят развитие футбола именно таким образом. Обсуждать, хорошо это или плохо… да, конечно, я русский человек и хочу, чтобы все были россияне, чтобы все шло в копилку нашей страны. Но еще раз повторюсь, не думаю, что это решение необдуманное и несогласованное. Сегодня руководители видят именно так. Конечно, имея Валентина Иванова, Николая Левникова, Станислава Сухина — арбитров, которые достигали огромных высот на мировом уровне, мы не можем сами справиться? Да можем, конечно. Просто нужна поддержка.
Я думаю, иностранцу дадут больше денег, у него наверняка есть своя программа развития. Я пока с ним не общался, сказать тяжело, о чем он думает и как мыслит по поводу развития футбола в этой стране. Но слышать о том, что лететь из одного конца в другой 10 часов — надо пролететь два раза, чтобы понять масштаб этой страны и менталитет. Менталитет людей, живущих в Москве и на Сахалине, совершенно разный, и понимание у них разное, и уровень жизни тоже. Сам глобализм нашей страны, наша многоликость, многонациональность, большое количество людей, имеющих свои национальные особенности, свое видение — все это надо учитывать. Но как показывает опыт, все учесть невозможно. Я, конечно, думал, что могут быть какие-то интересные моменты, но, чтобы настолько интересное решение по Кашшаи — это большая неожиданность для меня. Мы с Виктором очень тепло общались, когда судили. С Роберто Розетти мы тоже общались, но все закончилось так как закончилось. "Тебе 44 года, давай заканчивай. Я руковожу, а ты все бегаешь судишь". Это было некрасиво и неправильно, российского арбитра никто не поддержал, а все поддержали итальянского специалиста.
Я хотел бы пожелать Кашшаи хорошей программы, хороших помощников, они есть в нашей стране, есть высококвалифицированные специалисты и их немалое количество.
Сколько времени должно пройти, чтобы дать оценку его работе? Конечно, "по щучьему велению" не бывает. Ребенок рождается и сразу футболистом, хоккеистом, судьей или просто хорошим человеком он не становится. Проходят десятилетия, не один год и не два. Это как родители в 6 лет приводят сына в спортивную школу и хотят, чтобы в 9 лет он уже зарплату получал и был профессионалом и играл в "Барселоне", но реалии говорят о другом. Нужно потратить много времени, потому что наше судейство в регионах запущено очень сильно. И такой момент происходит, когда не самые сильные ребята шагают вперед.
Везде есть моменты знакомства, еще каких-то обстоятельств, не хочется о них говорить, но они происходят. Наверное, пригласив иностранца, руководство надеется пустить чистую слезу, чтобы система начала работать, как и должна. А сколько этот процесс продлится и насколько эта слеза будет чистой зависит от всех нас: будем мы помогать или будем жить, как мы живем в нашей стране: бежим туда-сюда, решаем. Так, конечно, не только в России, так и в ФИФА, и в УЕФА, везде не самые сильные судьи. Судят те, кто поближе, вот и все. Так во всем мире, к сожалению", — сказал Егоров в беседе с Sport24.
Экс-судья Егоров о назначении Кашшаи: надеются пустить чистую слезу. Иностранцу дадут больше денег
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