Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном переходе Дамиана Шиманьски.
Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник грозненского клуба интересен греческому АЕК, который недавно возглавил экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера. Сообщалось, что Шиманьски будет выступать в Греции на правах аренды до конца сезона.
"По Дамиану Шиманьски у нас есть несколько предложений из зарубежных клубов. Сейчас мы их рассматриваем. Из российских клубов предложений не поступало", — сказал Айдамиров в беседе с Sport24.
"Ахмат" заплатил на Шиманьски 1,5 млн евро в январе 2019 года. Шиманьски провел за "Ахмат" 13 матчей в чемпионате России.
В "Ахмате" подтвердили интерес к Шиманьски от зарубежных клубов
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