Айртон прокомментировал решение "Спартака" не отпускать его в сборную

Защитник "Спартака" Айртон рассказал, как относится к тому, что клуб не отпустил его в расположение сборной Бразилии.
Фото: "Матч ТВ"
"Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за "Спартаком". Я его решение уважаю и принимаю. Я совсем не расстроился", - цитирует Айртона "Чемпионат".

Напомним, "Спартак" сейчас проводит сбор в ОАЭ.

Предолимпийский турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля. Напомним, что по его итогам две лучшие команды сыграют на олимпийских играх в Токио предстоящим летом.

Так как предолимпийский турнир не входит в официальную дату ФИФА, клуб не стал отпускать игрока в расположение национальной команды.


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Теги: Айртон Спартак Сборная Бразилии
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