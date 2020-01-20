Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что в клубе будут делать ставку на 21-летнего нападающего Ивана Игнатьева.
"Никто не говорит о какой-то перспективе. Ему уже 21 год! Федя Чалов на год старше, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Поэтому Игнатьева мы купили не на перспективу, а на сейчас. Он именно сейчас готов делать результат, но как получится — я не знаю", - цитирует Слуцкого "Бизнес-Online".
Игнатьев является воспитанником "Краснодара". В конце декабря "Рубин" объявил о подписании контракта с футболистом сроком на пять лет. По информации СМИ, cумма трансфера составила 7 миллионов евро.
Слуцкий - об Игнатьеве: он именно сейчас готов делать результат
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что в клубе будут делать ставку на 21-летнего нападающего Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Рубин"
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