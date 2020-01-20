Слуцкий - об Игнатьеве: он именно сейчас готов делать результат

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что в клубе будут делать ставку на 21-летнего нападающего Ивана Игнатьева.



Фото: ФК "Рубин"